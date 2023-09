Šok za Pirkoviča: še v ponedeljek gostil predsednico DZ, zdaj ostal brez Arene

Poročali smo že, da je v zadnji oddaji Arena pri Igorju Pirkoviču gostovala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Ta je v oddaji meddrugim zanikala, da bi pri tem, kje javno nastopa, imela prste vmes generalna sekretarka stranke Svoboda.

A to je bila očitna zadnja oddaja v takšni obliki, je na omrežju X sporočil Pirkovič: »Spoštovani gledalci, včasih je bilo v oddaji Arena tudi kaj nerodnega za oblast in za leve aktiviste. Vabili smo vse, pomagali ljudem v stiski in odpirali medijski prostor. Z dejstvi in posnetki. Kot slišim, sem bil v ponedeljek zadnjič na ekranu. Pazite nase in hvala.«

Igor Pirkovič in Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

In zakaj ta sprememba?

Na TV Slovenija pojasnjujejo, da bo oddaja prenovljena in bo nadaljevanje dosedanje pogovorne oddaje z jasnim vsebinskim fokusom, do konca leta usmerjenim v odpravljanje posledic vremenskih katastrof.

Oddaja Arena, pogled naprej bo vsak ponedeljek osvetlila eno od problemskih področij odpravljanja posledic vremenskih ujm.

Kje bodo prizadeti v uničujočih poplavah živeli v prihodnje? Kdo bo finančno pomagal ljudem v stiski? Kdaj se bo začela gradnja nadomestnih nastanitev in kdo bo do njih upravičen? To so vprašanja, ki si jih zastavljajo ljudje, ki se jim je v poplavah 2023 podrl svet. Od ponedeljka, 25. septembra 2023, bodo ta vprašanja lahko zastavljali strokovnjakom in predstavnikom pristojnih ustanov, ki bodo gostovali v studiu Televizije Slovenija.

Prvo oddajo, ki bo v ponedeljek, 25. 9., ob 21.00 na TV SLO 1 bosta vodila Elen Batista Štader in Jan Novak, urednica bo Vesna Pfeiffer.