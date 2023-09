Urška Klakočar Zupančič predstavila vse grehe svoje Grete (FOTO)

V Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi je potekala predstavitev romana Gretin greh, avtorice mag. Urške Klakočar Zupančič. Predsednico Državnega zbora RS so prisotni lahko videli v popolnoma drugačni luči, kot so jo sicer vajeni. Klakočar Zupančičeva je prisotne med drugim presenetila s svojo iskrenostjo ter neposrednostjo. Dogodek so popestrile Lidija Alt, Jerica Trojak in Jasna Bači, ki so brale odlomke iz romana. Omogočen je bil tudi nakup romana, ki ga je avtorica kasneje tudi podpisovala. Prisotno občinstvo, v dvorani je sedelo dobra stotnija ljudi, je prisluhnilo pogovoru o omenjenem romanu, in sicer med avtorico ter direktorico javnega zavoda Knjižnica-Kulturni center Lendava, dr. Judito Csuka Zágorec.

Roman je izjemna pripoved, ki odseva duh časa in prikaže položaj žensk v 17. stoletju. Kot je poudarila avtorica, je knjiga namenjena vsem močnim ženskam, ki jih je življenje lomilo, vendar so vedno znova našle voljo in moč – čarovnicam današnjega časa. Gretina zgodba se dogaja v letih 1634 in 1635 v kraju Lichtenwald na Spodnjem Štajerskem. V tem turbulentnem času se v Evropi bijejo bitke med katoliki in protestanti v tridesetletni vojni, podložniki se s kmečkimi upori počasi osvobajajo tlačanstva, mesta se širijo, preganjanje čarovnic pa je še v polnem razmahu. Lichtenwald je živahen trg, ki ga pred zunanjimi nevarnostmi varujeta budno oko pravovernega vaškega župnika očeta Jožefa ter prizanesljivost in strpnost zemljiškega gospoda barona Inocenca Moscona. Tukaj živi Greta Weber, ženska z izjemno notranjo močjo, s katero premaguje hude življenjske preizkušnje. V sebi že od otroštva nosi nevarne skrivnosti, grehe svojih staršev, ki so zanjo hkrati tudi blagoslov, saj ji pomagajo razumeti svet okoli nje.

Urška Klakočar Zupančič FOTO: Oste Bakal)

Potem ko poskuša spet zaživeti po smrti svojega sina, nekega poletnega dne sreča viteza Johanna Savinška, ki je z ženo baronico Herberstein gost v Mosconovem gradu. Med Greto in Johannom vzplamti strast, ki je zanjo tako vseobsegajoča, da jo popolnoma prevzame. Ob koncu leta se Johann poslovi z obljubo, da se naslednje poletje vrne. V času, ko čaka nanj, Greta postane vajenka pri vaški porodničarki, spremlja sestro v frančiškanski samostan, iz bede reši mlado dekle, spozna zanimivo žensko, ki se nenavadno oblači, z očetom pred protireformacijsko komisijo skriva prepovedane knjige, spozna kmečke upornike in se pusti prepričati v zaroko z moškim, ki ga ne ljubi. Johann se poleti res vrne. Greta zopet zapade v greh, vendar tokrat z uničujočimi posledicami...

