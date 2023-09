Urška Klakočar Zupančič zanika, da bi prste vmes imela generalna sekretarka stranke Svoboda (VIDEO)

Poročali smo že, da so v zadnji oddaji Tarča na TV Slovenija govorili o povezovanju, sodelovanju in delitvah v slovenski politiki. V oddajo je bila vabljena tudi predsednica državnega zbora in podpredsednica Svobode Urška Klakočar Zupančič, a je ni bilo. Najprej je predsednica državnega zbora potrdila prihod v oddajo, nato udeležbo odpovedala, ker naj bi zbolela, so pojasnili ustvarjalci oddaje. Jelka Godec (SDS) je ocenila, da je šlo pri odpovedi udeležbe predsednice državnega zbora za izogibanje težkim vprašanjem.

Za javne nastope se odloča sama, zanika, da bi prste pri tem imela generalna sekretarka stranke Svoboda

No, se je pa Urška Klakočar Zupančič nato pojavila nekaj dni kasneje v oddaji Arena pri Igorju Pirkoviču in pojasnila odsotnost v Tarči. »Dejansko je bil razlog to, da sem se slabo počutila zato sem odšla domov, ker bi bilo popolnoma neodgovorno, da hodim na Tarčo bolna in sem potem tudi ostala doma naslednji dan in potem tudi za vikend. Tako, da nič ni bilo takega, razlog je bil točno takšen, kot je bil sporočen.…«

Igor Pirkovič in Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs

Dodala je še, da se nastope v oddajah odloča sama: »Ker mislim, da bi me tudi vi težko označili za osebo, ki bi poslušala navodila kogarkoli.« Odločno je tudi zavrnila ugibanja, da ji nastope določa generalna sekretarka stranke Vesna Vuković.