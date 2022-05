Ula Furlan ni dolgo zdržala: razšli so se

Igralka, voditeljica, modelka, spletna vplivnica, kolumnistka in do nedavno tudi tiskovna predstavnica Ula Molk Furlan, hčerka Miše Molk, je v začetku februarja obrnila nov list v življenju, ko so jo v kulturnem centru Kina Šiška na javnem razpisu izbrali za svojo tiskovno predstavnico. A kot kaže, navdušenje ni trajalo dolgo, saj so se po treh mesecih poskusnega dela razšli.

Ko se je Ula prijavila na delovno za vodjo za stike z javnostjo,so v Kinu Šiška iskali sodelavca s pogodbo do 30. aprila 2024 s poskusno dobo treh mesecev. Kljub temu, da je kazalo, da je prav ona najboljša izbira, saj je nenazadnje tudi študirala kulturologijo, so se njihove poti že kmalu razšle.

Izvedeli smo, da so se sporazumno odločili za prekinitev delovnega razmerja, zato v Kinu Šiška zdaj iščejo novo pomoč. Zdaj že nekdanji delodajalec Uli želi »srečno kariero v prihodnosti«.