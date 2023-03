Trinajst let ljubezni oglaševalskega guruja in znane igralke

Slovenski oglaševalski guru Aljoša Bagola in igralka Iva Krajnc Bagola, ki veljata za enega najbolj skladnih parov na slovenski sceni, sta na prvi pomladni dan zaznamovala poseben mejnik. Pred trinajstimi leti je namreč med njima preskočila iskrica in od takrat sta nerazdružljiva.

»Pred trinajstimi leti sem na prvi pomladni večer spoznal ljubezen svojega življenja, hkrati pa bil sprejet v najzahtevnejšo šolo doslej. V razmerje namreč vstopamo bosi, slabo podkovani in tudi poškodovani. Po romantični zaljubljenosti, ki je zgolj goli gon, nas pa čaka poseben poligon –teren vzponov, padcev, ovir, predvsem pa rasti in napredka,« se njunih začetkov spominja Aljoša, hvaležen, da z Ivo kot partnerja rasteta iz dneva v dan, se učita drug od drugega, napredujeta v ljubezni, starševstvu in življenju.

Pravi, da sam nikoli ni poveličeval zakona, saj se zaveda, da je treba zanj trdo garati in premagovati nesoglasja, izzive in pasti. »Seveda se kdaj tudi krešejo iskre in potrebuješ več energije za sprejemanje kompromisov, ampak to je nepogrešljivo, če se želiš naužiti najlepših čustev. Do njih ne vodi nobena bližnjica,« o receptu za srečen zakon še pove priljubljeni pisatelj.