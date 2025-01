Tina Gaber ni mogla skriti navdušenja, poglejte, kako sproščena je bila na dogodku (VIDEO)

Poročali smo, da se je v ljubljanskem Media centru v soboto odvijal poseben glasbeni dogodek. Po več kot 20 letih so bili ponovno skupaj na odru Popstars. Nastopile so skupine Bepop, Game Over ter Power Dancers, slišali pa smo lahko tudi pevca Sebastiana. Med obiskovalci smo lahko opazili več znanih, med drugim tudi partnerico Roberta Goloba, Tino Gaber, ki je, sodeč po posnetku, ki ga je objavila na Instagramu, več kot uživala.

»Ne morem si pomagat. 3/4 moje duše je ujete v otroštvu,« je zapisala k videu.

Dodala je še: »Ta enkraten glasbeni večer me je ponesel v tisto posebno nostalgično stanje, ki ga težko ubesedim. To je občutek, ki presega zgolj spomin – je stik z obdobjem, ko sem bila otrok, resnično srečen otrok v varnem zavetju svojih čudovitih staršev. Glasba ima neverjetno moč. Ponese me nazaj tja, kjer je bil svet preprost, ljubezen pa brezpogojna. Hvaležna sem, da se skozi te nore ritme 90. lahko znova dotaknem tiste čiste sreče. Hvala vsem, ki ste poskrbeli za ta nepozaben večer.« Zagotovo je bil ta večer nepozaben še za koga, saj je dvorana pokala od pozitivne energije.