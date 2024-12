Tina Gaber se je prva rokovala s Trumpom: objavili celoten posnetek srečanja (VIDEO)

Pisali smo, da se je premier Robert Golob na povabilo francoskega predsednika Emmanuela Macrona v soboto udeležil slavnostnega odprtja prenovljene katedrale Notre-Dame v Parizu. Ob tem se je prvič srečal tudi z novoizvoljenim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. V Franciji ga je spremljala tudi partnerka Tina Gaber.

Z vlade so sporočili, da je pogovor s Trumpom potekal v prijaznem in prijateljskem duhu, novoizvoljeni ameriški predsednik »pa ni skrival navdušenja nad domovino svoje soproge in njene družine«.

