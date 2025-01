Robert Golob praznuje! To je njegov zapis ob tej priložnosti

Premier Robert Golob danes praznuje svoj 58. rojstni dan. Na ta posebni dan so mu na družbenih omrežjih že čestitale številne znane osebnosti. Tina Gaber, njegova partnerica in nekdanja miss Slovenije, je v komentarju pustila le emodži srca, Alenka Bratušek, nekdanja premierka in aktualna ministrica, pa mu je namenila emodži tortice.

Oglasila se je tudi priznana pevka Damjana Golavšek, ki je bila od vseh treh še najbolj zgovorna. Čestitko »Vse najboljše« je pospremila z ikono rožice.

Golob, ki se je rodil 23. januarja 1967, je ob tej priložnosti na svojem profilu na Instagramu zapisal: »Spet sem leto starejši. A očitno še vedno premlad in preveč ________, da bi izbral mirno življenje.« Kaj je želel povedati s praznim prostorom, lahko le ugibamo.

Njegova objava je z iskrico humorja in samoironije požela številne všečke in komentarje podpore.

Golob, ki je znan po svoji energičnosti in predanosti delu, očitno ne namerava upočasniti svojega tempa. Vse kaže, da kljub letom ostaja mladostnega duha in poln energije za nove izzive.