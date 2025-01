Popstars združeni po 23 letih! (FOTO)

V ljubljanskem Media centru se je v soboto zvečer vsaj za nekaj ur zazdelo, da se je zavrtel časovni stroj, ki je skoraj 3000 obiskovalcev popeljal v leto 2002. Po več kot dveh desetletjih so se na istem odru zbrali vsi nosilci turneje Popstars.

Članice skupine Bepop in Power Dancers, Sebastian in Game Over so razvnemali razprodano dvorano od prve do zadnje minute, med njihovimi nastopi pa sta Blaž Babič in didžej skrbela, da je bilo vzdušje ves čas na vrhuncu. Na oder so prve stopile Ana Praznik, Alenka Husić in Tinkara Fortuna, ki so navdušile s skladbami Moje sonce, Odpelji me, Zapleši z nami, Lokomotiva, Bodi zvezda in drugimi, spremljale pa so jih nadarjene mlade plesalke.

V dogajanju sta nadvse uživala tudi Sebastianov brat Alen in žena Daniela.

Glavni akterji in njihovi plesalci ter plesalke so za konec naredili še fotografijo z občinstvom.

Čeprav na oder ni želel, je nekdanji član zasedbe Bepop Simon Meglič z veseljem opazoval prijateljice, ki so zapele vse največje uspešnice skupine.

Za nadaljevanje večera je poskrbel Sebastian, ki je s svojo originalno plesno zasedbo izpred dvajsetih let dokazal, da je še vedno energičen kot nekdaj.

Nič manj niso navdušile članice skupine Power Dancers Natka Geržina, Špela Tratnik Peklar, Cvetana Rozman, Sergeja Brdnik, vse po vrsti izjemne plesalke, ki so dvorano navdušile z uspešnicami Bomba, Ujemi me, Prvič vem, Pozor, pozor in drugimi.

Radijski voditelj Miha Deželak in njegova žena Irena sta bila odlično razpoložena.

S Power Dancers, ki bodo imele 22. marca v Cirkusu samostojni koncert, je zapel in zaplesal vedno energični Dominik Kozarič.

Za izjemen zaključek so poskrbeli Mark, Dennis in Steffanio. Ob prepevanju uspešnic Naj vedo, Ubila si del mene, Igra za dva in drugih so obnoreli mladenke in tudi tiste dame, ki so bile pred več kot 20 leti najstnice. Nastopajoči so se na ta večer pripravljali več mesecev in izpeljali šov, kot ga že dolgo nismo videli. Koncerta se je udeležilo veliko znanih obrazov, med njimi tudi partnerica premierja ​Roberta Goloba Tina Gaber, ki je ves večer zadovoljno poplesavala v družbi prijateljic.