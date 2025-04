Izginotja ljudi v Sloveniji praviloma niso povezana s kaznivimi dejanji in večina zgodb o pogrešanih ima srečen konec, a se kakšno izginotje izkaže tudi za umor. Je bilo tako tudi s Celjanom Juretom Plevnikom Golobom, ki ga iščejo od 7. aprila 2000? Ko so ga nazadnje videli, je štel 18 let, od pouka v celjski srednji ekonomski šoli se ni vrnil domov. Odtlej ga ni videl nihče. In čeprav je minilo že 25 let, policisti glede njegovega primera očitno še niso vrgli puške v koruzo. Lahko mu je le prižigala svečko Ali po vsem tem času res še delajo kaj na tem, da bi Jureta našli živega ali mrtvega ...