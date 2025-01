Uf, ste videli, kaj se je na odru zgodilo Sebastianu? (FOTO)

Minulo soboto so se po več kot dveh desetletjih na istem odru v ljubljanskem Media centru zbrali vsi nosilci turneje Popstars.

Članice skupine Bepop in Power Dancers, Sebastian in Game Over so več kot navdušili večtisočglavo množico, a kot je pozneje na instagramu razkril Sebastian, očitno ni šlo vse po načrtih.

Pevcu in plesalcu se je v zadnjih minutah njegovega energičnega nastopa pripetila manjša nezgoda. Na območju intimnih predelov so se mu namreč strgale hlače. K sreči tega verjetno ni nihče pod odrom opazil, so se pa pripetljaju v zaodrju dodobra nasmejali.