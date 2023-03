Tanja Kocman zgrožena: To ni ok za nobeno starost, za nobenega človeka

Radijska voditeljica in komičarka Tanja Kocman je pred tedni razkrila veselo novico, da ni več samska. Njeno srce se je ogrelo za sodelavca Primoža, s katerim skupaj snemata tudi zabavne videoposnetke za družbena omrežja.

Tokrat pa se je pod enim od posnetkov na njunem skupnem profilu na TikToku pojavil komentar, ki presega vse meje dobrega okusa. Nekdo jo je s profila z nekaj sledilci in brez fotografije grdo žalil, zaželel pa ji je celo smrt bodočih otrok. Tanja se je odločila, da ga javno izpostavi, saj kot pravi, je zgrožena in ji to še zdaleč ni smešno.

»Pa naj gre za 40 let starega Simona ali za 12 let staro Tino ... to ni ok. Za nobeno starost, za nobenega človeka. Brez izgovorov,« je zapisala voditeljica.

Tanja je zgrožena. FOTO: Instagram