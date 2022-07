Tanja Kocman končno razkrila, kako je izgubila skoraj 20 kilogramov! (FOTO)

Radijska voditeljica in komedijantka Tanja Kocman je v zadnjih mesecih vidno spremenila svojo obliko telesa in izgubila kar nekaj kilogramov. S svojimi sledilci je delila zgodbo o izgubi kilogramov, kako se je 7 mesecev nazaj odločila, da je čas za spremembo.

V svojem telesu se ni več počutila dobro, jedla je nezdravo hrano in prevečkrat pila alkohol. V svojo spremembo je šla načrtno in z glavo, ni želela hitre spremembe in nezdravega izgubljanja kilogramov. Začela je šteti kalorije, vsak dan je naredila dovolj korakov in telovadila, da je s časom izgubljala kilograme.