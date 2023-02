Ste med poročili opazili to? Priljubljena voditeljica trebuščka ne more več skriti (FOTO)

Voditeljica oddaje Svet na kanalu A Nuša Lesar je decembra v silvestrski oddaji 24 ur razkrila, da je v veselem pričakovanju.

Več podrobnosti o nosečnosti Lesarjeva ni želela razkrili, saj želita s partnerjem Gregorjem Krušičem zasebnost ohraniti zase in za svoje najbližje.

So pa pozorni gledalci lahko opazili, da v zadnjih dneh voditeljica nosečniškega trebuščka ne more več skriti, sploh ko se sprehodi do voditeljskega pulta. Voditeljica se očitno v blaženem stanju dobro počuti, saj kar žari in je videti odlično.