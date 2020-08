Srborita Aneta ne počiva: po letu in pol je storila to (FOTO)

FOTO: Instagram

Poletje najbolj razvpite slovenske tekmovalke resničnostnega šova Kmetijaje vse prej kot mirno. Potem ko je julija odjeknila novica, da se je fizično in verbalno lotila policistov, ki so jo zato odpeljali na psihiatrijo, so se oboževalci ponovno spomnili na vročekrvno črnolasko.Po nekaj dneh zatišja se je odzvala na instagramu, kjer pa ni konkretno priznala, da je bila v incident vpletena prav ona. Povedala je le, da se vrača še močnejša in zapisala: »Za vse radovedneže, ki mi želite toookkk slabooo, serem vam se u usta svima!!!!«Ko se je vse skupaj umirilo, je z otrokoma odšla na dopust, zdaj pa se je odločila, da je čas za korenite spremembe. Po zelo dolgem času, bolj natančno letu in pol, se je odločila, da je čas za vrnitev v formo. S svojimi sledilci je delila fotografijo iz fitnesa in zapisala, da je skoraj umrla, ker že tako dolgo ni telovadila.