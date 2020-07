Aneta ekskluzivno za naš portal: Zdaj bom imela jaz nekaj od tega

Več o odzivu si preberite tukaj: Prvič po incidentu s policijo se je oglasila Aneta: Serjem vam v usta

FOTO: Instagram

Slovenski in tuji mediji so v zadnji dneh poročali o incidentu v Poreču, ki naj bi ga povzročila slovenska zvezdnica resničnostnih šovov. Fizično in verbalno se je lotila policistov, ki so jo zato odpeljali na psihiatrijo. Kaj hitro se je razvedelo, da gre za prav tisto Aneto, ki je s svojo vročekrvnostjo vzbujala pozornost že v resničnostnem šovu Kmetija.Po nekaj dneh zatišja se je odzvala na instagramu, kjer pa ni konkretno priznala, da je bila v incident vpletena prav ona. Povedala je le, da se vrača še močnejša in zapisala: »Za vse radovedneže, ki mi želite toookkk slabooo, serem vam se u usta svima!!!!«Seveda smo se tudi mi obrnili na Aneto, če bi želela deliti svojo plat zgodbe in kako sploh komentira poročanje medijev zadnje dni. Hitro se je odzvala na naša vprašanja in zapisala, da ne bo nihče več služil na račun njenega imena. Govoric o nesreči ni komentirala, dodala je le še tole: »Zdaj bom imela jaz nekaj od tega ali pač pišite in rišite, kot vam je v navadi.« Zapisala je še, da samo ona ve, kaj se je zgodilo, in nihče drug.Odgovor preberite spodaj.