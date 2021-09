Slovo avtorja športne himne

Ustvaril je eno najbolj znanih skupin iz osemdesetih let. FOTO: Osebni Arhiv

Prijatelji glasbeniki se poslavljajo Od njega se poslavlja slovenska glasbena scena. Alenka Gotar: »Žalosten vikend. Počivajte v miru, kolega, gospod Hvale.« Marijan Smode pa: »R.i.p.« Hišni ansambel Avsenik: »Iskreno sožalje.« Alenka Kolman: »Hitro, prehitro si nas zapustil, spoštovani JANEZ HVALE. Pogrešali te bomo. Hvala za »PIŠI MI« in druga besedila ter številne pesmi za otroke, ki bodo razveseljevale še veliko generacij najmlajših poslušalcev.« Damir Jurak (Don Juan): »Janez Hvale, Fonzl, stara šišenska glasbena in taborniška legenda. Ko sem pred trenutki prebral vrstice, me je zmrazilo. Ne morem verjeti, da te ni več. Fonzi, v slovenski glasbi si pustil izjemen pečat in odšel v njeno zgodovino kot mož, čigar zanamci bodo z velikim spoštovanjem izgovarjali tvoje ime. Vključno z mano. Počivaj v miru. Iskreno sožalje Janezovi družini.«

Prezgodnja smrt

Z ženo Klaro leta 2008 FOTO: Mediaspeed.net

let je štel, ko je stal na evrovizijskem odru.

Bil je vsestranski glasbenik, skladatelj in avtor besedil. Začel je kot rocker, pozneje pa se je podal v narodno-zabavne vode – med drugim je bil zadnji uradni kitarist Ansambla Lojzeta Slaka med letoma 2006 in 2011. Publika ga je spoznala kot bobnarja, pozneje pa se je uveljavil kot kitarist.je bil ena najbolj markantnih osebnosti slovenskega glasbenega prizorišča.Kot skladatelj je slovensko zabavno glasbo obogatil z nekaj nepozabnimi uspešnicami, med njimi nepozabne Zelene livade, pesem, ki jo je prepeval s svojo skupino 12. nadstropje. Poskrbel je za to, da smo bili tudi Slovenci vključeni v plesno norijo, ki je obnorela svet v osemdesetih letih, ko je v slovenščino predelal znamenite Vesele račke in nasmejal z nabritimi popevkami, kot sta Anka kleptomanka in Naturist.Nanj se bomo lahko spomnili vsakokrat, ko bo zazvenela slovenska športna himna Kdor ne skače, ni Sloven'c, za katero je prav on napisal besedilo. V svet glasbe ga je potegnilo še kot otroka, ko je sodeloval v otroškem pevskem zboru RTV, ki ga je vodil legendarni. Pri 19 letih je že stal na evrovizijskem odru, in sicer kot spremljevalecpri skladbi Pridi, dala ti bom cvet.V osemdesetih je ustanovil skupino 12. nadstropje, ki je postala pojem popularne glasbe tistega časa. Poleg na festivalih, kot sta Melodije morja in sonca in Slovenska popevka, so nastopali tudi na radiu in televiziji, kjer so bili hišni ansambel oddaje Moped šov in mladinske oddaje Periskop. Hkrati z 12. nadstropjem je Hvale soustanovil narodno-zabavni ansambel Rž, ki je prav tako postal izjemno uspešen, eden od njihovih najbolj znanih hitov je pesem Jaka, lojtro brž. Pozneje je, zaradi preobilice dela, zapustil najprej eno, potem pa še drugo skupino in sčasoma ustanovil 12. nasprotje.V zadnjih letih je nastopal z narodno-zabavno skupinoRostfrajerji, katere član je tudi. »Janez Hvale, s kom bom šu jest zdej ribe lovit? Nej gre vseskup u kurac! Sam, da boš vedu, si pa bil moj najboljši frend!« je ob Hvaletovi smrti strt zapisal nekdanji član skupine Pop Design. Huda bolezen se je v njegovo življenje prikradla že pred časom, a se ni nameraval predati in zato ni hotel, da bi kdo vedel, da je bolan. Februarja lani je v Medvodah, na večeru V Slakovi zidanici, zaigral s Koncertnim ansamblom Slakove glasbe, ne da bi dal komu slutiti, da je z njim kaj narobe. Umrl je slaba dva meseca pred svojim 70. rojstnim dnem, ki bi ga praznoval oktobra.»Kot nebo je oko, trpka solza po licu polzi skrivaj, vem, nazaj te več ne bo, pustil v dalji si zadnji smehljaj,« bo zdaj njemu v spomin zvenela Pesem bolečine, ki jo je pred leti napisal za, slovenskega alpinista, ki je leta 1983 umrl v Himalaji.