Slovenski starleti očitali, da zapostavlja otroka: to jim odgovarja

Hči nekdanjega politikain nekdanje Playboyevo dekleje spletna vplivnica, ki jo na instagramu spremlja več kot 130 tisoč ljudi. Letos se je pobotala in zaročila z očetom svojega otroka, s katerim sta se skupaj s prijatelji odpravila tudi na dopust v Grčijo.Tako kot mnoge mamice, ki velik ali manjši del svojega življenja pokažejo tudi sledilcem na Instagramu, se tudi Jenkova sooča z nekataterimi očitki neznancev, kako bi morala vzgajati svojega otroka. »Zanima me, kako Liam to sprejema, da sta ob večino časa odsotna (potovanja in te zadeve)? No hate, ampak se mi zdi precej žalostno, da ga toliko zapostavljata in se obnašata kot novopečeni par,« se je glasilo vprašanje, ki ga je prejela.»Vsi, ki me je dalj časa spremljate, veste, da se nikoli in nikdar nisem spuščala v nikakršne prepire, vse negativne komentarje raje izbrišem. Ampak tokrat sem res rabila dvakrat prespat za tak odgovor,« je zapisala Jenkova. »V Grčiji smo bili 10 dni. Nazaj smo prišli en teden pred tem, ko sem jaz objavila story iz letala. Veliko jih je nazaj prišlo bolnih, pa sem še jaz čepela doma z mojim mladičkom. Da ne bi bila tuid jaz z zamikom pozitivna in koga okužila. /../ Tako da vsakič, ko gledaš moj IG in si misliš, kako žalostno se ti zdi, da se spet obnašava kot novopečeni par in zapostavljava svojega otrok, pomisli, da je 80% možnosti, da nisem tam,« je pojasnila.