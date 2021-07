Znana Slovenka sporočila slabe novice: z dopusta se je vrnila pozitivna

Sumi, da se je okužila na počitnicah. FOTO: Instagram

se je pred kratkim vrnila z grškega Mikonosa, kjer je dopustovala s partnerjem in prijatelji. A po čudovitih počitnicah je sledilcem na instagramu sporočila slabe novice. Bila je pozitivna na testu za koronavirus.+. »Nimam najboljših novic. Jaz sem pozitivna,je negativen,« je dejala. Dodala je, da jo boli glava in da se ne počuti najbolje, a da ni hujšega. Kasneje je sporočila, da se ji telesna temperatura zvišuje.Kje pa se je okužila? »Težko določim, kje, kdaj, kako. Mikonos je bil poln ljudi, tako da me niti ne preseneča. Ulice so ozke, ljudi veliko.«Katarini želimo čimprejšnje okrevanje.