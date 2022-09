Slovenska voditeljica obležala v kopanici, pomagal ji je partner (FOTO)

Jesen ne prizanaša z virusi in to je na lastni koži občutila tudi nekdanja radijska voditeljica in mama Jerica Zupan, ki je preživela težko noč zaradi trebušne viroze. Noč je preživela kar v kopalnici in se tam celo onesvestila. Na srečo ji je pomagal njen partner. Kot je zapisala, je virozo verjetno dobila iz vrtca, kamor že nekaj dni hodi njen sinček Mars.

Da je bila noč res huda, priča tudi njena fotografija, kjer pozira, obkrožena z nujnimi pripomočki ...