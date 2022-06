Tina Pisnik danes trenerka na Floridi

Tina Pisnik (41) že dobrih sedem let živi v ZDA, zdaj na Floridi. V teniški karieri je osvojila en turnir WTA (Bol, Brač, leta 2000), na lestvici WTA je bila najvišje na 29. mestu, na turnirjih za grand slam pa je prišla največ do 3. kroga. Njeno kariero je končala prometna nesreča in ji povsem spremenila življenje. V trku uradnega vozila turnirja v Los Angelesu si je močno poškodovala obraz, kar ji je prineslo neznosne bolečine, migrene in negiben vrat. Operacija je sicer pomagala, vendar nikoli več ni bilo kot prej. Morala se je naučiti živeti z novim stanjem. Ob sebi, v uteho in pomoč, je imela partnerico Majo, tudi Mariborčanko. Kot pravi, ji brez nje ne bi uspelo.

Tina in Maja sta skupaj že 10 let. FOTO: Osebni arhiv

Tina je profesionalna trenerka tenisa. Najprej je bila v Chicagu, zdaj pa je v Bradentonu na Floridi, kamor sta se z Majo in dvema kužkoma preselili. Leta 2015 sta se tudi poročili. Zanimalo nas je, kaj počneta v teh vročih dneh. »Čez dan je povprečno 34 stopinj, z občutkom 40, zaradi velike vlažnosti. Čez noč pade na kakšnih 25. Psički Sam in Ash peljeva zgodaj zjutraj na dolg sprehod, preden postane prevroče, čez dan pa uživata pod klimo doma. Moj urnik je kar poln, delam od jutra do večera, tako da z Majo preživiva skupaj le vikende. Vedno greva na najboljšo kavo v Sarasoto, popoldne na plažo ali pa na manjši izlet z avtom do Tampe ali St. Petersburga. Čez teden skupaj preživljava le jutra ob kavi in večere ob kakšnem dobrem dokumentarcu, filmu in obveznem večernem sprehodu,« je opisala Tina njun običajni teden. »Na obisku v Sloveniji nisva bili že skoraj štiri leta, tudi zaradi covida. Ampak mislim, da nama bo letos uspelo.«

Na vprašanje, ali bosta poleg kužkov imeli še kaj, pa se je Tina namuznila: »Kmalu bo 10 let, odkar sva skupaj, in prav super se imava. Trenutno ne razmišljava o otrocih. Prevec uživava v sedanjem načinu življenja in obožujeva čas, ki ga posvečava druga drugi. Mogoče pa kdaj, nikoli ne veš ...«