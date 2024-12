Slovenija ima talent: čudežni deček Edvard premagal mojstra tekvondoja (FOTO)

Devetletni Edvard Kaloh, čudežni deček iz Maribora, je v torek zvečer za trening pred nedeljskim finalom Slovenija ima talent, kamor se je uvrstil s sedemletno sestrico Frido, v dobrodelnem šahovskem dvoboju premagal Dejana Vedlina, radijca z najdaljšim stažem dela v jutranjem programu v Sloveniji, ter skupaj z družino otrokom Zveze prijateljem mladine razdelil 1680 zobnih ščetk VBO. Edvarda je širša slovenska javnost spoznala in vzljubila, ko si je z mlajšo sestro v oddaji Slovenija ima talent prislužil zlati gumb.

Želi si izzvati Zlatka Zahovića. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mladenič, ki obožuje računanje, programiranje in šport, brez težav rešuje najbolj zapletene račune, prav tako je sposoben število pi zrecitirati do 1511. decimalke natančno. Njegova sestrica, ki je prav tako prvakinja v hitrostnem računanju, bratu sledi v šahu, matematiki, programiranju, teku in boksu, zrecitira pa slabih 400 decimalk števila pi.

Rešila bi pse

Rada riše in predvsem obožuje živali. Pravi, da bi, če bi osvojila 50.000 evrov, rešila 50 psov pasme rotvajler. »Njun cilj ni glavna nagrada. Mladim bi rada pokazala, da ni vse v spakovanju, temveč je treba naprezati možgane in jih uporabljati,« je misli strnil njun oče Marko Kaloh. V torek je nadarjeni mladenič na radijskih valovih in prek družbenih omrežij izzval mariborskega radijca Dejana Vedlina, sicer prvega prejemnika viktorja popularnosti med komercialnimi radijci.

Sestrica Frida se je med dvobojem zabavala. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Poleg tega, da ga javnost najbolj pozna kot eno tretjino ekipe reporterja Milana, je Vedlin prav tako po besedah šahovskega velemojstra Georga Mohra dober in predvsem pretkan šahist. Nezanemarljivo pa je tudi dejstvo, da ima v tekvondoju črni pas. Pa ima mali Edvard željo še po katerem znanem imenu? Kot iz topa je ustrelil: »Zlatko Zahović. Ker je dober šahist in moj veliki idol. Rad bi, da se vrne v naš nogometni klub.«