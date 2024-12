Na finalnem odru Talentov ni prostora za napake

Na odru jubilejne oziroma 10. sezone šova Slovenija ima talent so svojo zgodbo spet uspešno pisale finalistke in članice skupine Kamikazete, ki s svojo umetnostjo navdušujejo občinstvo in žirijo. Dekleta so se namreč uvrstila v finalno oddajo, ki bo na sporedu ta konec tedna.

»Zavedamo se, da smo drugačne, in želimo si predstaviti drugačno zgodbo, ki se bo še toliko bolj dotaknila gledalcev in jo bodo lahko prenesli tudi v svoje življenje. Živimo svoje sanje in z vsakim nastopom smo bližje njihovi uresničitvi. Mislim, da bi zmaga pomenila to, da Slovenci verjamemo v umetnost in jo znamo prepoznati ter tudi ceniti. Do zdaj še ni zmagala nobena skupina, temveč le posamezniki ali dueti, ampak mislimo, da je napočil čas, da se to spremeni,« pravijo dekleta.

Njun glavni talent so ples in zračne akrobacije, s katerimi se izražata na unikaten način. FOTOGRAFIJI: FACEBOOK

Njihova zgodba se je začela pisati pred devetimi leti, ko sta Tinkara in Eva prvič prestopili prag plesnega studia za ples ob drogu v Italiji. Leta 2020 sta odprli svoj plesni studio v Novi Gorici, kjer zdaj s strastjo predajata znanje o plesu na drogu, svili in krogu. »Najlepše je videti učenke, ki ugotovijo, da so sposobne doseči veliko več, kot si mislijo,« pravita Tinkara in Eva, ki sta z ustanovitvijo DK Dance Studia uresničili dolgoletno željo. Umetnice so za finalni nastop pripravile nekaj, kar jih bo postavilo pred veliko preizkušnjo.

»Potrebovale bomo popolno zbranost pri sami izvedbi. Gre za disciplino, ki zahteva popolno zaupanje vase in kjer ni prostora za napake. To bo nekaj resnično edinstvenega. Na finale se že intenzivno pripravljamo, saj imamo zelo malo časa, da skupaj sestavimo najpomembnejši nastop do zdaj,« se veselijo zadnje oddaje. Seveda pa se dekleta tukaj ne mislijo ustaviti. »Imamo velike načrte za naprej, saj si želimo uprizoriti več predstav po Sloveniji. Pripravljamo turnejo, ki bo zajemala večja gledališča, česar se res zelo veselimo, potekala pa bo spomladi,« pravita Tinkara in Eva, ki bi radi s svojo umetnostjo naredili velik vtis.