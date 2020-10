Slakonjeva draga šokirala: neozdravljiva bolezen ji je spremenila življenje

Iskrena izpoved slovenske igralke. FOTO: RTV, posnetek zaslona

Slovenska igralkaje prvič javno spregovorila o svoji bolezni in kako se je z njo soočila. Partnerica, s katerim ima dva otroka, je v oddaji Zvezdana razkrila, da se ji je pred nekaj leti življenje obrnilo na glavo. Po rutinskem pregledu so ji odkrili krvno bolezen – mielodisplastični sindrom, ki naj ne bi bila ozdravljiva, zato se je podala na dolgo pot samozdravljenja in posvečanja sami sebi.Odpovedala se je klasični medicini in se odločila, da bo svoje telo spravila v zdravo stanje ob pomoči lastnega uma in odkrivanja svojega namena bivanja na tem svetu. Kot je priznala igralka, ni bilo vedno lahko. Bili so trenutki, ko se ji je sesul ves svet vrednot in ni vedel,a kdo je in kakšno je njeno poslanstvo. Vendar je trmasto vztrajala ter plast za plastjo odkrivala svoje bistvo.Na tej dolgi in zahtevni poti ji je Klemen stal ob strani in ji popolnoma zaupal, ona pa je bila trdno odločena, da bo ozdravela. Kot je razkrila v pogovorni oddaji, je njena krvna slika danes fantastična in niti njena osebna zdravnica ne more verjeti, da je dosegla takšno izboljšanje.