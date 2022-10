Sanjski moški v zadregi: ste vi vedeli, kaj je to?

Sanjski moški druge sezone šova je Blaž Kričej Režek, 23-letnik, ki obožuje vodo, mir in živali. Za seboj ima resno zvezo, a se je ta končala in zdaj išče dekle, s katerim bo lahko delil srce. V prvi oddaji je spoznal dekleta, ki se bodo borila za njegovo srce. Ko so stopile oz limuzine so prvič ugladale Blaževo pojavo in se sprehodile do njega. Vsaka mu je pripravila tudi simbolično darilo, ki naj bi jo predstavljalo.

Tina Blaškovič, ki obožuje vintage zadeve, je Blažu izročila gramofonsko ploščo iz začetka 70. let in presenetila Blaža, ki je priznal, da še nikoli ni poslušal gramofonske plošče.

Dejala je še, da ji plošča veliko pomeni, saj jo je prinesla iz Nizozemske, kjer je včasih živela. Oba sta se strinjala, da bi bilo lepo, če jima jo uspe poslušati skupaj. Tina je sicer stara 30 let in prihaja iz Kopra.