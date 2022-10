Sanjski moški presenetil z belo vrtnico, »seksologinja« mu je dala misliti

V drugi oddaji nove sezone Sanjskega moškega je bilo veliko dogajanja predvsem za Blaža, ki je komaj dohajal izmenjavanje deklet na sedežu ob njem. Takoj, ko se je pogovor s katero malček zavlekel in začel razvijati v zanimivo smer, se je na prizorišču že pojavilo novo dekle, željno Blaževe pozornosti.

Če je v prvi oddaji glavno vlogo odigrala Eva Luna, ji je danes skoraj pripadla vloga padlega junaka. Rdečo vrtnico je namreč dobila kot zadnja izmed vseh deklet. Blaž ima očitno tudi smisel za dramaturgijo. Čakanje pa je zamajalo tudi Evino še včeraj tako visoko samozavest.

Glavna vloga je bila danes razdeljena med dve temni lepotici, Arijanno in Majo. Prva ga je navdušila s svojim poznavanjem pomorstva, ima tudi izpit za skiperja kot Blaž, se potaplja - kot Blaž, ima rada vodne športe - kot Blaž, ne more brez morja - kot Blaž ... Tako bi lahko nadaljevali še precej dolgo, saj se je seznam njunih skupnih interesov zdel neskončen. Maja pa ji je bila kljub popolnoma različnim zanimanjem poštena konkurenca. Ukvarja se namreč z vodenjem delavnic o spolnosti, o izboljševanju spolnosti, kar je za mladega 23-letnika razumljivo zelo navdušujoče. Njun pogovor je ravno v trenutku, ko bi lahko postal še bolj sočen, precej brez občutka zmotila Mia. Vidno nejevoljen jo je Blaž sprejel in se trudil pogovarjati, vendar je bilo že od daleč jasno, da si nista všeč. Mia je bila tudi prva, ki jo je poslal domov. Druga, ki je tokrat ostala brez rdeče vrtnice je bila Nastja.

Se je pa že v današnji oddaji pokazalo, da bo med petnajstimi dekleti, ki so ostala v šovu, precej živahno. So zelo različnih karakterjev in nravi. Nekatere so vajene birit norce iz drugih, nekatere so še posebej občutljive na to. Pričakujemo lahko precej pestro sezono, se zdi na drugi pogled.