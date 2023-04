Saga z Delovno akcijo se nadaljuje: zdaj se je oglasila še babica in napadla Suzano

Poročali smo že, da je imela zadnja oddaja Delovna akcija velik odmev, Slovence je ganila zgodba Suzane, ki je pripovedovala o nasilju v otroštvu in partnerskem odnosu. A veliko se je spremenilo, ko sta s sinom Tomasom po zaslugi oddaje dobila nov dom.

A ob tem se je na družabnih omrežjih oglasil Tomasov domnevni oče in povedal svojo plat zgodbe, potem ko ga je Suzana v oddaji obtožila, da se s sinovo boleznijo ni sprijaznil, za nameček pa jo je še tepel. Zdaj pa se je v facebook skupini Vestnik oglasila še Tomaseva babica in povedala svojo plat zgodbe.

»Seveda je res vse, kar je napisal Matej [Tomasov oče,], in v šoku zaradi takih izjav Suzane je marsikaj tudi pozabil. Npr. da je zapustil otroka takoj, ko je izvedel za njegovo stanje..????… Kako zapustil, saj so vsi živeli na njegovem domu, pri njegovih starših. In to dobrih 5 let, vmes pa še 11 mesecev pri Suzaninih starših, vendar so se spet vrnili nazaj k njegovim staršem,« je zapisala.

In ostro nadaljevala: »Midva sva, kot Matejeva starša, maksimalno pomagala vsem trem, posebno veliko sva se ukvarjala s Tomasom. Pri treh letih je Tomas začel obiskovati vrtec, kjer je bil zelo nemiren, kar je bil tudi doma. Ko sem mu začela risati sličice, se je neverjetno in popolnoma umiril in z velikim zanimanjem čakal, kaj se bo pokazalo izpod barvice. To 'odkritje' sem posredovala tudi vzgojiteljicam v vrtcu in tako so ga zelo umirile. Že takrat je kazal zanimanje za risanje, kot je sam dejal, da riše od malega. Moj mož je bil takrat že upokojen, kuhal je za vse, nabavljal hrano za vse, pokrivala sva tudi vse režijske stroške ... Ko sva prišli s Suzano iz službe, sva se usedli in pojedli kot gospe ... Kakšno nasilje????? Kako lahko nekdo tako laže??? In to pred vso državo, sramota,«.

»In, ker bi vsi mladi radi šli na svoje, sva z možem najela kredit, ki sem ga odplačevala 10 let in jima kupila dvosobno stanovanje. Vendar vse to Suzani ni bilo dovolj. Tudi njeni starši so ji pomagali po svojih močeh, pa kako jih je oblatila??!! Tudi njeni starši so se zelo žrtvovali za to, kar so ustvarili. Torej, žal mi je, da vse je to izpadlo tako, ampak, prosim, ne me razumet narobe. Midva kot stara starša želiva najinem vnuku Tomasu resnično vse najboljše, naj se veseli v novem domu skupaj z mamo. Naj ustvarja še naprej svoje lepe slike, žal mi je le, da bo zdaj še redkeje prihajal k meni, da bi skupaj slikala, kot sva se že dogovorila,« je žalostno končala svojo izpoved.