Delovna akcija prenovila dom, v katerem družina ni živela!

V dobrodelni oddaji Delovna akcija smo bili tokrat priča izpovedi Suzane, ki je pripovedovala o nasilju v otroštvu in partnerskem odnosu. Najprej je bila deležna nasilja s strani staršev, kasneje pa jo je tepel tudi oče njenega sina Tomasa. Ko je ta izvedel, da ima njegov sin lažjo duševno motnjo, je odšel in si ustvaril novo družino, Suzana je ostala sama.

Nekaj sončnih žarkov v težko življenje pa jima je prinesel obisk voditeljice Ane Praznik, saj sta vedela, da to pomeni, da bosta dobila nov dom. A ko ju je Ana pričakala pred majhno hiško, ko pa so vanjo vstopili, je hitro ugotovila, da ne živita na tej lokaciji. »Ne, ne živiva,« je pojasnila Suzana in dodala, da sta v najemniškemu stanovanju v bloku ter da sta hiško kupila pred nekaj meseci, a jima je zaradi kredita zmanjkalo denarja za obnovo.

FOTO: Voyo.si

No, če ste spremljali šov, potem ste videli, da so mojstri tudi tokrat zavihali rokave in neopremljeno stanovanje v zgolj tednu dni spremenili v topel dom. V fotogaleriji si lahko pogledate utrinke prenove notranjosti hiše.