Po Delovni akciji prišla na dan druga plat zgodbe: Gospa manipulira na račun otroka kot tudi mene

Zapisali smo že, da smo v dobrodelni oddaji Delovna akcija bili priča izpovedi Suzane, ki je pripovedovala o nasilju v otroštvu in partnerskem odnosu. Nekaj sončnih žarkov v težko življenje jima je prinesel obisk voditeljice Ane Praznik, saj sta s sinom Tomasom vedela, da to pomeni, da bosta dobila nov dom. No, če ste spremljali šov, potem ste videli, da so mojstri tudi tokrat zavihali rokave in neopremljeno stanovanje v zgolj tednu dni spremenili v topel dom.

A zdaj se je na družabnih omrežjih oglasil Tomasov domnevni oče in povedal svojo plat zgodbe, potem ko ga je Suzana v oddaji obtožila, da se s sinovo boleznijo ni sprijaznil ter se ni ukvarjal z njim, za nameček pa jo je še tepel. »Kot oče Tomasa sem zelo prizadet zaradi izkrivljenih dejstev v oddaji. V najini zvezi absolutno ni prišlo do nobenega nasilja, sploh pa, da bi bila v NEZAVESTI. Gospa ne izbira sredstev za dosego cilja, manipulira na račun otroka, kot tudi mene. Pohlep pri njej ne pozna meja. Ko je moje življenje po hudi nesreči 2009 (nisva bila več v zvezi) viselo na nitki oz. bilo odvisno od Boga in sem postal invalid, je kaj hitro pritekla, seveda z zavarovalno POLICO, katera je bila še skupna, naj podpišem in se odrečem vseh pravic. Glede Tomasove vzgoje sem zelo srečen, da sem lahko zelo prispeval in to ne samo jaz, ampak tudi moja družina, katero Tomas obožuje. Namreč, Tomas obožuje moje starše, se pravi babico in dedka. Zelo rad se druži z njima, ampak njegova mama ga je prikrajšala tudi za to. V oddaji mu na žalost ni bilo omogočeno povedati, ne za očeta, ne za babico in dedka. Izrekel je to, kar mu je bilo naročeno!« je zapisal brez olepšav v komentarju pod objavo članka o omenjeni prenovi hiše v Facebook skupini Pomurski Vestnik.

Tomasov oče Matej Toth, ki je zapisal svojo resnico, ki se od Suzanine zgodbe močno razlikuje. FOTO: Facebook

»Kar se tiče njene skrbi za otroka, veliko pove: ko se Tomas vrnil s šolskega letovanja, bi ga mama mogla počakati na postaji, namesto tega je razredničarka čakala s Tomasom okrog 2 uri na mamo! Tomas se je sam s kolesom pripeljal na železniško postajo gledat vlake in stal na železniškem TIRU, star okrog 12 let! Se s kolesom peljal čez rdečo luč na semaforju pred očmi učiteljice iz njegove šole! V reki Ledavi izgubil obutev, in vse to medtem, ko je njegova mama gledala nadaljevanke in se zabavala. Tomas se večkrat znajde sam na prehodu za pešce gledajoč v telefon in ni pozoren na promet, dokler mama ni ob njem! Super osebna asistentka! Ko pa sem rezerviral počitnice na morju za naju z Tomasom, je preprečila tudi to in potem na CSD-ju par mesecev za tem ob navzočnosti 10 strokovnjakov (soc. delavka, osebna zdravnica, razredničarka ...) lagala, češ, oče ga noče peljati na morje, ampak je resnica hitro prišla na dan. Sebe prikazuje, kot žrtev na podlagi svoje domišljije in izmišljotin! UPORABLJA NERESNICO IN ZAVAJA CELOTNO JAVNOST«