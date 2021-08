Razkrivamo, zakaj znana voditeljica odhaja in kdo jo bo zamenjal (FOTO)

Magazinsko oddajo Planet Vau bo po novem vodila. Veselo novico je sporočila na instagramu, kjer je izrazila navdušenje, da se bo znova preizkusila v vlogi voditeljice. Sanja bo na tem mestu zamenjala, ki je oddajo vodila vse od njenega začetka.Pri Prestorjevi smo preverili, zakaj je prišlo do zamenjave. »Žal se poslavljam, s Planetom še sodelujemo, vendar sem se odločila, da dam v ospredje svojo glasbeno kariero. Oddaja je dobila odlično novo voditeljico in bo zagotovo 'top',« nam je pojasnila pevka.Pod Sanjino objavo so se usule čestitke, vse lepo pa so ji zaželele tudi številne znane Slovenke.