Primorski fantje so se poslovili od pokojnega Bogdana (FOTO)

Marca je v 64. letu umrl vodja ansambla Primorski fantje Bogdan Gerk, o čemer smo že poročali tukaj. Sedaj so se prek družbenih omrežij oglasili člani zasedbe in se zahvalili vsem prijateljem in oboževalcem z zapisom, ki ga povzemamo v celoti.

»Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani v tem težkem trenutku: CKŠP Izola in Alen Poniš, društvo dobra volja iz Škofij, MePZ Sežana, kvartet Riba z Elvinom, govorniki, združeni orkester kolegov harmonikarjev, Ljubo Sever, Zvezdan Sever in Robert Barbič za spominske posnetke, Mojca Marot – novinarka, predstavniki občine Izola, policija, redarji, pogrebni zavod Izola, cvetličarna Škocjan, župnik Janez Kobal, diakon Busija, PGD Izola, sorodniki, prijatelji, glasbeni kolegi ter vsi, ki ste prispevali k pogostitvi na sedmini! Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu udeležili pogrebne slovesnosti. Radi vas imamo!«

Pod objavo so se usuli komentarji sledilcev. Povzemamo jih nekaj.

»Pogrešala bom njegov prepoznavni znak Primorskih fantov R.I.P.«; »Vsem žalujočim domačim in glasbenim kolegom iskreno sožalje.«; »Pogrešali te bomo Bogdan. Počivaj v miru.«; »Vedno boš ostal v mojem spominu, tvoje čudovite skladbice, katere me spominjajo na Koper, kjer sem preživel otroštvo in mladost. Bogdan, počivaj v miru!«; »Iskreno sožalje. Naši dragi pokojni ostajajo še vedno z nami, predvsem preko modrosti in spominov.«

Primorski fantje s plesalkami Plesnega mesta. FOTO: Arhiv Planet Tv

Preberite še: