Le dober teden po smrti kitarista Okroglih muzikantov Francija Vrbovška še ena žalostna novica. Umrl je vodja Primorskih fantov Bogdan Gerk, tudi avtor številnih uspešnic narodno-zabavne glasbe. Izolan z dušo in srcem se je rodil 27. junija 1957, Primorski fantje pa so tudi po njegovi zaslugi postali ambasadorji Izole, občina jih je nagradila s plaketo za poseben prispevek k turističnemu razvoju mesta. Bogdan je za svojo Izolo napisal tudi prikupno polko z naslovom A Izola, ki je postala celo himna tega primorskega mesteca. A to je bila le ena od desetin skladb, polk in valčkov, ki jih je ust...