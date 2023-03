Po prezgodnji smrti slovenskega muzikanta: mladim upom je bil kot oče

V teh dneh so družabna omrežja polna ganljivih zapisov glasbenikov, ki se poslavljajo od Bogdana Gerka, vodje Primorskih fantov. Od njega se bodo lahko številni še zadnjič poslovili v sredo, 29. marca, ob 13. uri na pokopališču v Izoli. Gerk je na mnoge naredil velik vtis. Ne samo kot glasbenik in pojava na odru, ampak tudi kot izjemen vokalist in avtor številnih skladb. Poskočni muzikanti so, denimo, zapisali: »So ljudje, ki pridejo v tvoje življenje in ostanejo. So ljudje, ki pridejo v tvoje življenje in te navdihnejo. Njihovi značaj, ljubezen, dobrota in toplina so vrline, ki so redke. In te je imel tudi Bogdan.«

Primorski fantje in Špadni fantje so skupaj posneli venček uspešnic.

Čuki so zapisali, da so se pogosto srečevali, a še vedno premalokrat, da bi se lahko še bolj nalezli njegove energije, ljubezni do glasbe, ljudi in Izole. Špadni fantje, s katerimi so Primorski fantje posneli tudi venček njihovih, primorskih uspešnic, pa so Bogdanu v slovo zapisali: »Bogdan, Frtacin je bil dobričina, prezenca, glas, ki ne bo nikdar potihnil in bo kot osebnost vedno živel! Kako smo te kot mulci občudovali v mornarski uniformi in kasneje kot člani ansambla komaj zbrali korajžo za tisti klic in povabilo k sodelovanju. V trenutkih žalosti in sočutja smo še bolj hvaležni, da smo te imeli čast poznati in smo skupaj dodali kamenček v mozaik tvoje brezčasne glasbe.«

Razumljivo je najhuje prav Bogdanovim sopotnikom z odra, med katerimi je tudi odličen harmonikar Niko Poles. »Bogdan mi je bil kot oče, hkrati pa moj veliki vzornik. Prijateljevala sta že z mojim očetom, jaz pa sem si od malega želel igrati pri Primorskih fantih. Pred štirimi leti se mi je ta želja izpolnila. In nikoli ne bom pozabil niti enega nastopa z Bogdanom in seveda z Ivico na odru, dogodivščin iz zaodrja in tistih v avtu, ko smo se, seveda po zaslugi našega Bogdana, tudi veliko presmejali. Ker tak je bil: preprost, hudomušen, velik glasbenik in človek, ki je popestril življenje mnogim, ob tem pa je premalo gledal nase in na svoje zdravje,« nam je zaupal Poles. S Primorskimi fanti so veliko sodelovali tudi Biseri, ansambel, ki je ravno pred kratkim sklenil svojo pot.

Primorski fantje na eni od vaj FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Vodja Alen Klepčar nam je povedal, da so bili Primorski fantje na tako rekoč vseh njihovih koncertih. »Mi smo ob njih odraščali, na nas so naredili izjemen vtis. Ne le kot glasbeniki, ampak tudi kot ljudje. Bogdan je, denimo, pomagal tudi našemu Davidu Krušvarju, da je postal bobnar. Njegovemu očetu je rekel, naj mu kupi bobne, in če nima denarja, mu jih bo kupil on. Taka dobričina je bil,« je za Slovenske novice misli strnil Klepčar.

David Krušvar nam je to potrdil in dodal, da je bil nakup bobnov za tiste čase precejšen zalogaj, saj sta bili potrebni kar dve delavski plači. »In res je bil nam, mladim, kot glasbeni oče. Pa tudi starejšim. Uspešno je povezoval različne generacije in nas učil, kako pomembni so spoštovanje, druženje in prijateljevanje med glasbeniki. Na vsaki fešti, kjer smo se srečali, je bilo veselo. In ko smo godci imeli pavzo, je Bogdan imel svoj humoristični nastop, po katerem smo dobili dozo dobre volje še za en teden,« nam je povedal Krušvar.