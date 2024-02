Pred odhodom na Evrovizijo je s črnimi čipkastimi podvezicami zanetila požar (VIDEO)

Da bo Raiven zastopala Slovenijo na 68. tekmovanju za pesem Evrovizije, je javnost izvedela decembra lanskega leta. Pevka s pravim imenom Sara Briški Cirman je za skladbo spisala besedilo in glasbo, navdih zanjo pa je črpala pri Veroniki Deseniški.

Kot je povedala takrat ob predstavitvi, je lik aktualizirala, tako da se lahko z njim poistovetimo tudi v današnjem času. Pod videospot skladbe Veronika, ki so ga objavili na uradnem youtube kanalu Evrovizije, se je vsulo ogromno komentarjev. Velika večina je nad skladbo navdušenih.

Od takrat je naša pevka še bolj pod žarometi medijev, sledilci in oboževalci pa se veselijo njenih objav na družbenih omrežjih. Tokrat jih je razveselila z bombastično objavo, pod katero so se usuli komentarji, mnogi tudi v angleškem jeziku. Objavljamo le nekaj izmed njih.

»Uh, ja! Takšne lepe 'čarovnice' so včasih preganjali.«, »Eterična lepota.«, »Resnično upam, da bo predstava dobila odlične kritike, in želim si, da bi bil tam, da bi jo videl. Veliko ljubezni in vse dobro želim.«, »Lahko uredim poročne papirje, če jih potrebuješ.«

Če se sprašujete, zakaj se je pevka tako odlično identificirala s pesmijo, imamo odgovor. Vsestransko umetnico bomo imeli priložnost poslušati kot solistko v Ljubljanski operi, saj bo 15. februarja premiera baletne predstave Renata Zanelle po tango operi María de Buenos Aires Ástorja Piazzolle.

María je predvsem poosebljena ženskost, ki kljub nenaklonjenemu okolju v sebi ostaja nepokvarjena, čista.

