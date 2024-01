Pesem za Evrovizijo nastala po navdihu prve ženske, ki je bila v Sloveniji obtožena čarovništva

Slovenska izvajalka na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije Raiven bo skladbo Veronika, s katero bo maja nastopila v švedskem mestu Malmö, v soboto premierno predstavila v večerni oddaji na prvem programu TV Slovenija. Predvajali jo bodo v obliki videospota, ki bo po njeni oceni dober pokazatelj tega, kaj bo mogoče videti na evrovizijskem odru.

Pred sobotno premiero je Raiven s pravim imenom Sara Briški Cirman razkrila nekatere podrobnosti o skladbi ob snemanju oddaje Misija Malmö, ki bo na sporedu ob 20. uri. Med drugim, da je pesem Veronika nastala po navdihu lika Veronike Deseniške, prve ženske, ki je bila v Sloveniji obtožena čarovništva.

Pričakovanj od tekmovanja nima

Kot meni glasbenica, so določene krivice, obtoževanja in obsojanja ljudi, podobno kot v Veronikinem času, prisotne še danes in bodo tudi še nekaj časa. Zgodba se ji je zato zdela primerna, da bi jo pripeljala v leto 2024 in preko nje spregovorila o univerzalni temi. Besedilo in glasbo je tako kot za vse svoje skladbe doslej prispevala sama.

V videospotu jo bo predstavila ob spremljavi plesalcev, članov baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana.

Pričakovanj od tekmovanja nima, želi pa si, da bi lahko popolnoma uživala v evrovizijski izkušnji in jo izkoristila na način, da kot umetnica zraste in iz nje dobi podobne priložnosti. Največje televizijsko glasbeno tekmovanje se ji zdi dobra možnost za to, da se odprejo kakšna vrata, tudi v tujini. Vendar pa njena pot gotovo ne bo podobna poti lanskoletnih predstavnikov Joker Out, ker so si tako zelo različni, je še povedala Raiven.