Matic Veler, ki pripravlja evrovizijsko obleko za Raiven, pravi, da bo mistična in udarna

Matic Veler v svojem oblikovalskem pristopu drzno prepleta tradicijo s sodobno tehnologijo, pod njegovimi rokami nastajajo močno ekspresivne kreacije, ki pripoveduje posebne čustvene zgodbe. Trenutno oblikuje oblačila za evrovizijski nastop Raiven. »Sodelovanje mi prinaša veliko zadovoljstva in ponosa. Zelo sem zaposlen s projekti in službenimi obveznostmi, vendar sem vesel, da sem si vzel čas za najino srečanje.« Za najino snidenje si je izbral znameniti ljubljanski Peglezen. »Zame ima izbira Peglezna poseben pomen, saj me navdušuje estetika priznanega arhitekta Jožeta Plečnika. Njegov slog, ki združuje klasične elemente z moderno funkcionalnostjo, me navdihuje. Poistovetim se z njegovo estetiko, saj tudi v svojem delu združujem klasično umetnost in zgodovino z inovacijami, sodobno tehnologijo ter materiali. Verjamem v moč klasične estetike kot trdnega temelja za inovacije, kjer združujemo preteklost s sodobnostjo, ustvarjajoč nekaj spoštljivega do zgodovine, a hkrati svežega za sodobne okuse.«

Kot otrok v domači delavnici

Matic Veler prisega na igre kontrastov. FOTO: Igor Modic

Matic je magistriral na priznanem londonskem Royal College of Art, ki si že vrsto let lasti naziv najboljše šole dizajna na svetu. Ob čudovitem razgledu iz Peglezna se ozreva v njegovo preteklost. »Moje korenine v modnem oblikovanju so v krojaški družini, saj sta bila moj oče in dedek krojača, prav tako so se njuni predniki ukvarjali s šiviljstvom. Odraščanje v taki delovni in kreativni družini je zame privilegij. Z očetom in dedkom sem bil vsak dan obkrožen z ustvarjalnostjo in strastjo do šivanja. Verjamem, da mi je bila ustvarjalnost položena v zibelko, saj sem že kot otrok rad preživljal čas v domači delavnici, navdušen nad procesom oblikovanja oblačil.«

V zgodnjem otroštvu sicer ni natančno vedel, da bo oblikovalec, a je občutil neizmerno radovednost do tega sveta. »Postopoma sem začel prepoznavati svojo strast do modnega oblikovanja, kar me je usmerilo na pot, ki sledi družinski tradiciji in hkrati odraža mojo lastno ustvarjalnost.« V pogovoru izvem, da opravlja tudi delo kustosa v Galeriji Velenje. »Vedno sem bil radoveden, kako predstaviti oziroma pokazati dela. Med magistrskim študijem na Royal College of Art sem začel raziskovati prostor. V procesu študija sem se poglobil v to, kako lahko postavitev v prostoru ustvari različna vzdušja, pomene in omogoči gledalcu posebna doživetja. Ta aspekt me še vedno zelo zanima, in delo kustosa mi omogoča, da svoje razumevanje estetike in postavitve v praksi uresničujem. Biti kustos je odlična dispozicija, saj mi omogoča združevanje ljubezni do oblikovanja in postavitve v prostor ter moje strasti do umetnosti in modnega oblikovanja.«

Ne sledi trendom

"Najpomembneje je, da se posameznik počuti dobro v tem, kar nosi." FOTO: Igor Modic

Lani je bil med nagrajenci 14. ljubljanskega tedna mode, dobil je nagrado LJFW Digi WOW; prejme jo kolekcija, ki zbere največ glasov modnih navdušencev in slovenskih predstavnikov medijev. Že vrsto let so najbolj prepoznavni pri njegovem oblikovanju laserski rezi. »Leta 2013 sem prvič odkril potenciale laserskih rezov v sodobnem oblikovanju oblačil, ki so postali prepoznaven element v mojem delu. Sodobna tehnologija, še posebno laserski rezi, igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju natančnih vzorcev in detajlov. Zanima me, kako lahko inovativne tehnike obogatijo oblikovanje z različnimi materiali, kar mi omogoča združevanje tradicionalnih pristopov s sodobnimi metodami, ustvarjajoč unikatne in inovativne kose.«

Pri ustvarjanju ga vodi zvestoba lastni estetiki. »Nikoli ne sledim trendom, ampak si prizadevam ohranjati zvestobo lastnemu umetniškemu izrazu. Moje merilo za estetiko se opira na harmonijo med klasičnimi elementi in sodobnim izrazom, kjer iščem ravnotežje med tradicijo in inovacijami.« Glede na to, da živi v Ljubljani, ga povprašam, kaj pravi o naši ulični modi. »Stil ljubljanskih ulic se mi zdi raznolik, odraža osebni izraz posameznikov. Menim, da je najpomembneje, da se posameznik počuti dobro v tem, kar nosi. Kljub temu bi si včasih želel več drznosti in izstopajočih oseb, ki bi še bolj obogatile mesto.« Ker sem ga spoznala in z njim že kdaj poklepetala, bi ga vsekakor opredelila kot precej sramežljivega, tudi sodeč po oblačenju. »Res je, morda se zdi, da sem sramežljiv, tudi pri izbiri oblačil. Ne sledim trendom in raje ohranjam nekoliko rezerviran stil. V današnjem modnem svetu, kjer izstopanje prevladuje, se morda uvrščam med bolj zadržane. Vendar moje delo v svetu mode pogosto predstavlja pravo nasprotje, kar je hkrati tudi osrednji smisel moje estetike – igra kontrastov,« se nasmeji.

Obleka bo mistična in udarna

Matic Veler in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Kot rečeno, bo oblekel Raiven za Pesem Evrovizije 2024. »Obleka zanjo in plesalce je že v procesu nastajanja in komaj čakam, da jo lahko pokažemo svetu!« In kaj lahko pričakujemo? »Pričakovati je lahko zelo umetniško sceno, ki bo odražala estetski odraz Raiven in mene. Obleka bo zasnovana kot mistična in izjemno udarna. Skupaj s plesalci bomo pripomogli k neponovljivi izkušnji na Pesmi Evrovizije 2024.« Raiven je evrovizijsko pesem Veronika doslej predstavila le kot videospot, saj presenečenja hrani za nastop na švedskem odru. Velerjeve kreacije lahko vidimo tudi v omenjenem videospotu, kjer je videti precej gole kože, zato me zanima, ali bo tako tudi na evrovizijskem odru. »Ideja za kreacije v videospotu Veronika izhaja iz želje po izrazitem in umetniškem vizualnem doživetju. V videospotu se pojavlja precej gole kože, saj smo želeli ustvariti dramatičen in čustveno nabit vizualni vtis. Glede na specifičnosti evrovizijskega odra pa bodo kreacije prilagojene, ohranjajoč estetski odraz, vendar v skladu s smernicami in zahtevami dogodka.« Kot izvem, si vseskozi prepeva pesem Veronika. »Obožujem jo, saj se lahko z njenim sporočilom močno poistovetim. Besedilo nagovarja in v njem se lahko najdemo vsi. Zelo mi je všeč, kako pesem združuje sodobnost in drugačnost, kar je tudi ključno sporočilo, ki ga prinaša.« Zanimivo je tudi njegovo sporočilo za vse nas: »Bodite odprti za raznolikost, vztrajajte v svojih prizadevanjih in ne pozabite se veseliti vsakega koraka na svoji poti. S sledenjem lastni estetiki in srčnosti v delu boste lahko oblikovali edinstveno pot, ki odraža vašo pristnost.«