To so o Evrovizijski skladbi Veronika povedali znani glasbeniki

Na prvem programu TV Slovenija so predstavili skladbo Veronika, s katero bo Slovenijo na 68. tekmovanju za pesem Evrovizije zastopala Raiven. Pevka s pravim imenom Sara Briški Cirman je za skladbo spisala besedo in glasbo, navdih zanjo pa je črpala pri Veroniki Deseniški. Kot je povedala je lik aktualizirala, da se da z njim poistoveti tudi danes.

Raiven je v oddaji, ki jo je vodil komik in glasbenik Tilen Artač, podala nekaj podrobnosti o skladbi in njenem nastajanju. Povedala je, da jo je ustvarjala več kot pol leta, najprej doma, nato v Londonu, projekt pa je sklenila z mariborskimi producenti.

V videospotu, ki so ga premierno prikazali, se pod skladbo z Raiven podpisuje še Bojan Cvjetićanin. Dogajanje v videu se začne ob vodi in kmalu preseli vanjo, skupaj z Raiven pa se v koreografskem nastopu predstavi več plesalcev - članov baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana - od katerih bi lahko eden upodabljal Veronikino ljubezen Friderika II. V videu je viden tudi ogenj, kar bi lahko bil simbol čarovništva oz. sojenja Veroniki Deseniški, ki je bila obsojena kot prva slovenska čarovnica.

V vsej svoji svojskosti

Odzive na pevkin glasbeni nastop so med oddajo podali tudi glasbeniki in voditelj Jure Longyka, ki je izrazil veselje, da bomo v svet poslali »domačo mitologijo in ne nekaj praznega«. Nuška Drašček je dejala, da jo je že ob uvodu oblila kurja polt, Maja Keuc pa je skladbo označila za »zelo Raiven« v vsej svoji svojskosti.

Da bo Raiven zastopala Slovenijo na 68. tekmovanju za pesem Evrovizije, je RTV Slovenija razkrila na novinarski konferenci decembra. Izbrali so jo izmed več kot sto prijavljenimi na razpis. Strokovna žirija je izmed prijavljenih najprej izbrala pet kandidatov, Raiven, ki se je za nastop na Evroviziji v preteklosti že potegovala, pa je bila nato najbolj opažena pri mednarodni žiriji, so tedaj pojasnili na RTV. Za tak pristop so se odločili po lanskoletnem nastopu skupine Joker Out na Evroviziji in se strinjali, da mora predstavnik poleg same skladbe predstavljati še druge stvari, kot je karizma, s katerimi njegov nastop odmeva tudi še po sami Evroviziji.

Po današnjem pisanju portala N1 na bi sicer komisija za preprečevanje korupcije v začetku januarja prejela prijavo z očitki o domnevnih nepravilnostih pri izvedbi javnega natečaja za izbor letošnjega predstavnika na evrovizijskem tekmovanju. KPK se z zadevo, kot so potrdili za N1, ukvarja, podrobnosti, kaj bi lahko bilo sporno, pa niso razkrili.