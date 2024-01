Tujci povedali, kaj si mislijo o Veroniki: »Pričakoval sem veliko, toda to je naravnost osupljivo«

Slovenske barve bo na letošnji Evroviziji, ki bo potekala od 7. do 11. maja v švedskem mestu Malmö, zastopala Raiven. Talentirana glasbenica bo poizkušala doseči čim višjo uvrstitev s skladbo Veronika. O tem, kaj si o skladbi mislijo znani Slovenci, smo že poročali. Veliko dobrega pa imajo o njej za povedati tudi tuji poslušalci.

Pod videospot skladbe Veronika, ki so ga objavili na uradnem youtube kanalu Evrovizije, se je vsulo ogromno komentarjev. Velika večina ljudi je nad skladbo navdušenih. To spodaj so samo nekateri komentarji.

»Bravo Slovenija! Želim srečo iz Češke!«

»Ta pesem je izjemna! 12 točk iz Ukrajine«

»WOOOOAHHH Slovenija letos si res šla po trofejo! Želim vso srečo s to mojstrovino iz Švedske/Tajske«

»Slovenski bratje, letos imate super stvar. Vaša pesem je super in je 12 točk od mene. Lep pozdrav in polna podpora iz Hrvaške.«

»To je izven tega sveta«

»Vau! Pričakoval sem veliko, toda to je naravnost osupljivo! Vokali so izven tega sveta in vizualni elementi so nori. Bravo Slovenija«

Za več komentarjev se odpravite na youtube.