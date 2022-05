Poglejte, kako so Mariborčani kolesarili za Ukrajino (FOTO)

Maribor se počasi seli na kolesa, odkar se je Koroška cesta zaprla in prenovil Glavni trg, hkrati pa se je vzpostavil sistem najema brezplačnih koles po vzoru Ljubljane. Tako so minuli konec tedna snemali promocijski video z znanimi Mariborčani, da bi čim več občanov in drugih obiskovalcev mesta ob Dravi preusmerili na kolesa, hkrati pa je pod mestno hišo Rotovž Rotary klub Steierska-Štajermark kolesaril za pomoč Ukrajini.

Vrteli so pedala. FOTOGRAFIJE: MARKO PIGAC

Koliko kilometrov so prostovoljci naredili na sobnih kolesih, toliko denarja so potem namenili v dobrodelne namene, nam je povedal organizator dogodka Jure Legvart, ki je ves čas mimoidoče tudi informiral. Večina dobrodelnih kolesarjev se je strinjala, da je mir v svetu ena najpomembnejših stvari, zato je bil dober odziv več kot pričakovan.

Mestni svetnik Igor Jurišič je poudaril, da ne smemo pozabiti, da je Maribor pobraten z ukrajinskim Harkovom, za katerega bodo v kratkem začeli zbirati dodatna sredstva, saj pomoč do ljudi zaradi oddaljenosti mesta zelo težko pride. »Prekolesarjenih je bilo okoli 600 kilometrov in zbranih okrog 1000 evrov prispevkov. Donatorskih sredstev je bilo zbranih med šest in sedem tisoč evri,« je povedal Jure Legvart, bodoči predsednik Rotary kluba Steierska/Štajermark.

Boštjan Čukur, Ana Praznik, Nika Čukur in njen psiček Tonči

Marko Kocjan - Emkej je snemal promocijski videospot za mestna kolesa mBike.