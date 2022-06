Počilo sredi snemanja, župnika Goloba skoraj kap (VIDEO)

V upanju, da bo nasmejal svoje sledilce, je priljubljeni slovenski župnik Martin Golob delil posnetek s snemanja oddaje, kjer je šlo marsikaj narobe. Kolaž smešnih posnetkov je navdušil njegove sledilce in njegove grimase so jih dodobra nasmejale. Vmes pa je prišlo tudi do nenadnega poka, ki je prestrašil celo Goloba.

FOTO: Facebook