Ups, Pahor razkril svojo nezdravo razvado (FOTO)

Predsednik državeje znan po svojem zdravem življenjskem slogu in brez rekreacije mu ni živeti. Med epidemijo je redno telovadil in predvsem se je zaljubil v kolesarjenje. V preteklosti je tekel tudi na ljubljanskem maratonu in številnih drugih športnih dogodkih. Samo spomnimo se, ko je več ur drsal za naše hokejske ase za vsak gol, ki so ga osvojili na olimpijskih igrah. Svoje športne utrinke redno deli tudi na instagramu in moramo priznati, da je v dobri telesni kondiciji.Ker pa je tudi on samo človek, si rad privošči kakšen 'prekršek' v svoji prehrani in enega teh je nedavno delil s sledilci. Na instagramu je objavil fotografijo iz pisarne, kjer se je na njegovi pisalni mizi znašla vrečka čipsa. Poleg fotografije je zapisal: »Nezdrava, a dobra spodbuda za delo.«