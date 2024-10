Pahor ima pred Ljubljanskim maratonom zdravstveno težavo, poglejte, kaj mu je naredil Avstralec (FOTO)

Boruta Pahorja smo lahko že večkrat videli na Ljubljanskem maratonu, kjer se je vselej predstavil v dobri fizični kondiciji. Kot je razkril na Instagramu, pa ima pred letošnjim maratonom, ki bo potekal to nedeljo, težavo s kolenom. Nekaj upanja, da jo bo do starta odpravil ali pa vsaj omilil, ima, saj mu je na pomoč priskočil avstralski poslovnež kitajskih korenin.

»Danes zgodaj zjutraj sem hotel, še preden se zvečer zaključijo obveznosti in odidem na letališče, na hitro opraviti še zadnji trening pred nedeljskim maratonom. Kot se rado pripeti, sem si malo poškodoval koleno. Pri zajtrku sem ga večkrat otipal, to pa je videl moj sosed, gospod Zhao Jilong, avstralski poslovnež kitajskih korenin. Vprašal me je, če je kaj narobe in kratko sem mu razložil. "Ni problema, to bova takoj sanirala," je rekel in povlekel na dan posebno, vakuumsko zapakirano vrečko igel. Pod hlače sem dal robček, on pa je naredil akupunkturo,« je zapisal nekdanji slovenski predsednik.

K temu je še dodal, da ga zanima, ali bo to v nedeljo res kaj pomagalo.

Maraton se bo v nedeljo začel ob 9.00 (tako kot polmaraton), tek na 10 kilometrov pa eno uro pred tem. Letos pričakujejo rekordno udeležbo.