Borut Pahor v New Yorku: »Ko pijan hodiš domov iz žura in se med potjo snemaš« (VIDEO)

Poročali smo že, da je nekdanji predsednik republike Borut Pahor sledilcem na družbenih omrežjih javil, da se odpravlja po svetu ter da bo do božiča komaj kaj doma. »Zdaj letim za teden dni v New York, po povratku grem na kratko v Črno Goro, potem na Kitajsko, v Salzburg in spet na Kitajsko, potem takoj v Baku na podnebno konferenco in tako naprej. Vsega se veselim,« je zapisal na svojem Instagram profilu.

V New Yorku se je med drugim udeležil elitne zabave na vrhu legendarne stolpnice Rockefeller, ki jo je za svoj 65. rojstni dan priredila Kerry Kennedy. Pahor je povedal, da je v družbi slavne družine Kennedy zelo užival, užival pa je tudi v športnih dejavnostih in družbi zanimivih likov.

Bivši predsednik je s svojimi objavami na družbenih omrežjih že večkrat pokazal, da je športno aktiven, in tudi tudi tokrat je bilo tako, saj je po koncu teka okoli Manhattna posnel dogajanje za svoje najmlajše oboževalce.

»Nekaj za moje male fene. Ko sem posnel filmček po koncu teka okoli Manhattna v NY, sem srečal vseh sort ljudi in stvari, da o gorili ne govorimo.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Ko pijan hodiš domov iz žura in se med potjo snemaš.«, »Povprečen dan Boruta Pahorja.«, »Gorila ne ve, da se je fotografirala z najboljšim slovenskim predsednikom.«, »Predsednik, vi ste res legenda.«, »Top 3 g. Pahor trenutki.«, »V Time Square najdemo dosti vrst 'scamerjev'. Treba se paziti.«

