Pahorju se je usedla na kolena, sam pa navdušen nad jedjo, ki mu jo je skuhala (FOTO)

Nekdanji predsednik republike, Borut Pahor, sledilce na družbenih omrežjih rad razveseljuje z utrinki iz svojega življenja. Tokrat je obiskal Goriško, namena svojega obiska pa ni razkril. Morda je prav jota, ki jo omenja, tako okusna, da se je zaradi nje odpravil na zahodni konec države.

»Na fotki mi Etel, glasna, pridna in super lastnica Ošterije Žogica, sedi na kolenih za selfi. Ko sem na Goriškem, to gostilno pod slavnim kamnitim mostom rad obiščem. Vedno jem joto in hrenovke. Pravijo, da je vse okusno, ma v vsem tem času drugega, kot joto s hrenovko še nisem poskusil,« je razkril.

»Česa nisem poskusil? Drugega kot jotE. Hvala,« je pripomnil nekdo v razdelku s komentarji, ki nad Pahorjevo neuporabo rodilnika v nikalnem stavku ni bil navdušen.

Nekdanji politik, sedaj pa voditelj podkasta, sicer predsednik ni že od leta 2022, a oznako »#presidentpahor« še vedno uporablja pri vsaki svoji objavi.

