Ljubljanski maraton bo spet rekorden

Ta konec tedna bodo naše glavno mesto preplavili rekreativni tekači in tekačice. Začel se bo namreč 28. Ljubljanski maraton, in to z novim sponzorjem – NLB. Po besedah Barbare Železnik, vodje projekta, se je po 10 letih sodelovanja dosedanji generalni sponzor Volkswagen umaknil, za prihodnja štiri leta pa so dobili novega.

Bo pa tudi letos na največji množični tekaški prireditvi ne le v Sloveniji, ampak tudi v jugovzhodni Evropi, rekordno število udeležencev. Prejeli so namreč že 24.675 prijav, lani pa je bilo prijavljenih 19.275 tekmovalcev.

Iz 86 držav

Kot pravi Železnikova, je za soboto prijavljenih 1733 otrok za Lumpijev tek, teklo pa bo tudi 7625 osnovnošolcev in dijakov. Za nedeljski tek se je prijavilo 15.267 tekačev in tekačic, organizatorji so še posebno ponosni na maratonce, saj je prijavljenih kar 2882 tekačev oziroma za polovico več kot lani.

Privabiti jim je uspelo tudi tuje tekmovalce. Teh je za tretjino več, kar pomeni, da je prijavljenih 5092 udeležencev iz 86 držav. Gre za največjo udeležbo tujih tekačev v zgodovini Ljubljanskega maratona, je pojasnila Železnikova. »Tudi letos bo organizirano prvenstvo veteranov na 21 kilometrov, ohranjamo zlati znak, sledimo zahtevnim organizacijskim smernicam in zagotavljamo vrhunsko udeležbo. Na maratonu bosta tekla tudi lanskoletna zmagovalca, povabili pa smo tudi vse najboljše slovenske tekače,« je poudarila sogovornica.

Zapore cest v času 28. Ljubljanskega maratona so objavljene na spletni strani organizatorja. FOTO: Matej Družnik

Petnajst izboljšav

Organizatorji so za letos pripravili nekaj novosti oziroma izboljšav. Med več kot 2000 udeleženci so namreč lani izvedli anketo o tem, kaj bi si na tekmovanju želeli izboljšati.

»Upoštevali smo nekatere želje in izvedli petnajst izboljšav. Med njimi je sprememba v lokaciji starta šolskega teka. Otroci bodo po novem startali izpred gostilne Figovec na Slovenski cesti. Tudi njim bomo, tako kot odraslim, za spodbujanje omogočili glasbeno spremljavo na startu, ki jo bodo izvedli mladi tolkalci iz OŠ Livada. S tem bodo ustvarili enako vzdušje kot na nedeljskih tekih.«

Tudi v nedeljo je start teka pri gostilni Figovec, spremenjena pa je ura starta na deset kilometrov. Tekači bodo namreč začeli teči ob osmih zjutraj, in to po skoraj popolnoma spremenjeni trasi. »Prehod prek Slovenske ceste bomo namreč omogočili tudi v času starta na 10 kilometrov in s tem sprostili cesto med startoma, saj je bila lani tam neznosna gneča. V dvorani Stožice smo pripravili sejem, kjer razstavlja 54 razstavljavcev s področja športa, zdrave prehrane in športnih oblačil. Vstop je brezplačen, tekmovalci pa lahko tam prevzamejo tudi startni paket.«

Za tekače so v novi večji ogrevalni dvorani v Stožicah v soboto popoldne organizirali prireditev Testeninka, organizirali pa so tudi brezplačno parkiranje v Stožicah in brezplačen prevoz z avtobusi LPP. V nedeljo bodo tako poleg rednih linij mestni avtobusi vozili na treh izrednih linijah, in sicer od pol sedmih zjutraj do treh popoldne z območja P+R na Barju, Dolgem mostu in v Stožicah.

Okrepčevalnice z defibrilatorji

»Ker bodo z Barja pri prevozu med drugim pomagala vozila uradnega pokrovitelja, sicer trajnostnega partnerja, menim, da s prihodom in vračanjem tekačev na parkirišča ne bo težav. Se pa tudi s pomočjo generalnega sponzorja ponovno vrača tekaška majica, ki je lani ni bilo,« pravi Železnikova.

Tujih tekmovalcev je prijavljenih 5092, za tretjino več kot lani. FOTO: Blaž Samec

Tudi tokrat bodo na trasi na sedmih lokacijah navijaške točke z godbami na pihala, zato vabijo vse Ljubljančane, naj pridejo ​tekače spodbujat.

Vse zapore cest v času 28. Ljubljanskega maratona so že od začetka meseca objavljene na spletni strani organizatorja, informacije so tudi na spletni strani promet.si.

»Vse udeležence v prometu prosimo za strpnost. Vemo, da povzročamo težave, vsi bi se radi v nedeljo kam odpeljali, vendar bomo prehod omogočili, ko bo to varno za vse, posebej pa za tekače,« poudarja Železnikova. Na vseh okrepčevalnih točah na trasi bodo navzoče zdravstvene službe, opremljene z defibrilatorji. »Seveda si želimo, da defibrilatorji ostanejo neuporabljeni, a moramo biti pripravljeni tudi na najslabše situacije,« dodaja.

K sodelovanju so pritegnili tudi številne športnike, kot so vrhunski kolesar Tadej Pogačar, alpske smučarke in smučarske skakalke ter odbojkarji na vozičkih. Prek vrhunskih športnikov so s pomočjo sponzorjev nagovarjali tekače k udeležbi na maratonu.

»Prek dogodkov Gremo v Ljubljano smo ponovno spodbujali Ljubljančane in druge prebivalce k udeležbi na največji tekaški prireditvi in zbirali donacije. Zbrana sredstva bomo namenili inštitutu Zlata pentljica, in sicer Tinki Tonejc za nakup slušnega aparata. Deklica je namreč zaradi hude bolezni izgubila sluh,« je še povedala Barbara Železnik.