Novopečenemu poslancu Jonasu je težko: Zjutraj bo treba vstati, si očistiti zobe in iti v službo

Državni zbor je ta teden potrdil mandate nadomestnim poslancem, ki bodo zamenjali strankarske kolege, potem ko so ti prevzeli funkcije v vladi. V poslanske klopi je sedel tudi igralec, voditelj ter novinec v politiki Jonas Žnidaršič, ki bo v parlamentu nadomestil ministrico Tanjo Fajon.

Jonas: Že zdaj mi je težko

O prihajajočih izzivih je Žnidaršič spregovoril v intervjuju za N1. Priznal je, da se drugačnemu urniku dela ne bo lahko prilagoditi. »Kot zaprisežena nočna ptica bom imel s tem hude težave, ki jih bom seveda premagal. Zjutraj bo treba vstati, si očistiti zobe, populiti trepalnice ter obrvi in iti v službo. Tako kot vsak, ki ga je doletela podobna usoda. Če zmorejo drugi, zakaj ne bi zmogel tudi jaz? Bo pa težko! Oh, kako mi bo težko … Oh, kako mi je že zdaj težko, ko samo pomislim na to, da bo treba zjutraj vstati,« je dejal.

Novopečeni poslanec SD je v pogovoru razkril tudi, da ga najbolj zanimajo kultura in mediji, digitalizacija, odnosi z Evropsko unijo. »Malce se bom posvetoval še s kolegi poslanci in poslankami, kaj oni menijo o tem, kje bi lahko še prispeval.«