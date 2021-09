Nina pozabila na sanjskega Gregorja, v šovu se poljublja z Ambrožem (VIDEO)

Na posestvu je vroče. Poin, med katerima se iskri, se je strast vnela še med dvema. Potem ko jev dvoboju premagal, ki se je sotekmovalcem zameril zaradi žaljivih komentarjev, in ostal na posestvu, je šel v akcijo in uporabil svoj šarm., ki je ljubezen iskala v šovu Sanjski moški, je, kot kaže, 'padla' na njegove mišice in širok nasmeh.»Ne vem, kaj je med nama z Ambrožem, mislim, da sva oba nekoliko previdna. Ne vem, ali je vse skupaj le igra, a Ambrož bi lahko bil tisti, ki bi se mu lahko odprla,« je Nina v pogovoru zaupalain. Povedala jima je še, da je bila devet let v zvezi in da jo skoki v posteljo za eno noč ne zanimajo.Ko je pred dvobojem voditeljica spraševala Nino, ali ji je všeč, da je Ambrož drugi dvobojevalec, je ta sramežljivo priznala, da ji to ni najbolj všeč, kaj se med njima plete, pa ni razkrila. Potrdila pa je, da sta se povezala in da sta prijatelja. Ambrož se je le smejal. Po sladki zmagi je dvignil Nino in jo odnesel do hiše. Zvečer na ležalniku ob ognju pa so si kmetje dali druška in so izzvali Nino in Ambroža, naj se poljubita. Sledil je dolg in strasten poljub. »Počutim se fenomenalno. Že dolgo nisem bil tako srečen. Ne vem, kdaj sem bil nazadnje tako srečen,« je dejal Ambrož.​Ni pa prav vsem všeč, da se je Ambrož vrnil. Zdi se, da je'naštudiral' njegovo taktiko. »Ko ga ni bilo na na posestvu, je bil mir. Zdaj ko je nazaj, pa je takoj neko vpitje, cviljenje. Nase vleče punce zaradi kamenčkov,« je svoje razmišljanje s sotekmovalcemaindelil Franc.