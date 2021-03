Neverjetno, kako skladbo Amen komentirajo v tujini (VIDEO)

V soboto je Slovenija predstavila pesem za Evrovizijo. Slovenijo bo s skladbo Amen zastopala. Kot smo že poročali, sta Ana in producent skladbesodelovala z zvezdniško zasedbo. Soavtor besedila je, gospelski zbor, ki je zapel v skladbi, pa vodi, nekdaj spremljevalni vokalist. Spremljevalni vokali so bili posneti v Hollywoodu, tonski mojster pa je bil, ki sodeluje zin mnogimi drugimi.Medtem ko so odzivi v Sloveniji precej mešani in številni že vihajo nosove, pa so v tujini naši izvajalki nekoliko bolj naklonjeni. Trenutno jo na nekaterih lestvicah uvrščajo med šesto in osmo mesto, a je treba povedati, da izbori po številnih državah še niso končani. Tisti, ki so že komentirali slovensko skladbo, se ne morejo načuditi Aninim vokalnim sposobnostim. Preseneča jih tudi to, da je skladba precej drugačna od Vode. Ljubitelji Evrovizije so najbolj navdušeni nad refrenom in delom, ko zapoje Ana z zborom.»Če je kdo dvomil o Sloveniji, pomislite še enkrat,« je dejal. »Zelo dramatično. Ni moja najljubša skladba, ampak je pa odlična. Izstopa, a se mi zdi, da nekaj manjka. Morda ni odrska postavitev dovolj dobra,« je dejala evrovizijska navdušenka»Epsko, to je vse kar lahko rečem. Nisem si želel, da se ne bi končalo,« sta dejalainPravita še, da sicer ni nič novega, a da je vse skupaj na mestu. »V trenutku si ujela najino pozornost.«Poudarjajo, da je balada dramatična in temačna, a kljub temu takšna, da navdaja z upanjem. Pravijo še, da Amen odlično opisuje trenutno stanje, ko se vse zdi temačno, a da ostaja upanje in luč na koncu tunela.