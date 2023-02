Ne boste verjeli, kaj je storil Domen Kumer: Padel je madež na vso slovensko smučarijo

Da je mladost velikokrat norost, se dobro zaveda tudi pevec Domen Kumer. Znani Mariborčan je na instagramu razkril, zakaj je pred več kot 20 leti zaključil smučarsko kariero. Kot je zapisal v objavi, ga veliko ljudi sprašuje, zakaj je nehal tekmovati v smučanju. No, zdaj smo izvedeli, kaj je bil gotovo eden od razlogov.

Kot je navedeno v članku STA iz leta 2001, sta mariborska smučarja, člana SK Branik, Igor Kozlar in Domen Kumer poskrbela, da se bo o slovenskem smučanju govorilo tudi po koncu sezone. Privoščila sta si svojevrstno potegavščino. Na FIS veleslalomu v Val Thorensu je namreč Kozlar nastopil pod imenom Kumerja, Kumer pa pod imenom Kozlarja, kar so prireditelji tekme ugotovili in smučarja prijavili Mednarodni smučarski zvezi.

Smučarja sta pobegnila domov

Tekmovalca sta se v Francijo napotila na »svojo roko«, brez spremstva trenerjev. Kozlar, ki je bil celo kandidat za slovensko reprezentanco v hitrih disciplinah, je v nekoliko slabši konkurenci poskušal svojemu prijatelju izboljšati točke FIS in je nastopil pod njegovim imenom. Dosegel je najboljši čas, a organizatorjem je bila stvar sumljiva, zato so slovenska smučarja povabili na razgovor. A Slovenca sta se ustrašila, pobegnila domov, po posredovanju FIS pa dejanje priznala.

Mlada smučarja sta razjezila tudi takratnega direktorja slovenskih reprezentanc Toneta Vogrinca. »Z dejanjem omenjenih smučarjev je padel madež na vso slovensko smučarijo. To je ena težjih goljufij, ki se lahko zgodijo na smučarskih tekmah,« je med drugim dejal po dogodku, ki se je zgodil pred več kot dvemi desetletji.

