Melania pripravljena na Belo hišo: spakirala je kovčke in že izbrala pohištvo (VIDEO)

Melania Trump je končno odgovorila na vprašanje, ki je zanimalo mnoge – ali se bo po inavguraciji pridružila možu Donaldu Trumpu v Beli hiši. Po predsedniških volitvah v ZDA se je veliko ljudi spraševalo, ali bo Melania živela v predsedniški rezidenci v Washingtonu in sodelovala v Trumpovem drugem mandatu.

V intervjuju za Fox News, ki je potekal teden dni pred inavguracijo, je Melania potrdila: »Bom v Beli hiši. Ko bo treba, bom tudi v New Yorku ali v Palm Beachu. Moj prvi cilj je, da sem mama, prva dama in žena,« je izjavila. Pojasnila je tudi, kakšni so načrti za njunega sina Barrona Trumpa (počakajte nekaj trenutkov, da se video naloži).

Bo Barron živel v Beli hiši?

Melania je povedala, da se je Barron pred kratkim preselil z družinskega posestva Mar-a-Lago na Floridi v New York, kjer obiskuje Stern School of Business na newyorški univerzi.

Čeprav bo večinoma živel v Trumpovi stolpnici v središču Manhattna, kjer ima družina rezidenco, mu bo v Beli hiši vedno na voljo soba, kamor se lahko kadar koli vrne. »Odločitev je povsem njegova. Učimo jih, vodimo, nato pa jim pustimo, da sami izberejo svojo pot,« je povedala.

Tokrat bo lažje

Ko je primerjala svojo prvo izkušnjo prve dame leta 2017 z vselitvijo v Belo hišo, je priznala, da ji bo sedaj lažje. »Razlika je v tem, da zdaj točno vem, kaj me čaka. Poznam vse sobe, kjer bomo bivali, in poznam celoten proces. Prvič je bilo vse zelo zahtevno, saj nismo imeli veliko informacij. Tokrat pa imam načrte, pripravljena sem, spakirala sem že stvari in izbrala pohištvo. Prehod bo zdaj precej lažji,« je povedala.

Melania Trump in Donald Trump FOTO: Brendan Smialowski Afp

Ob tem je omenila logistične izzive selitve nove prve družine. Na dan inavguracije bo imela ekipa le pet ur časa, da iz Bele hiše izseli družino predsednika Joeja Bidna in pripravi prostore za prihod Trumpovih. Po poročanju TMZ bo ob tej priložnosti na slovesnosti nastopila tudi pevka Carrie Underwood.

»Moj glavni cilj je biti dobra mama, prva dama in žena. Od 20. januarja dalje bomo tu, da služimo državi.«

